Neonati alla Gruccia I doni delle volontarie
Il 16 febbraio, Valentina Vadi, presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, ha consegnato i biglietti dell’iniziativa
VALDARNO Il 16 febbraio scorso la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, Valentina Vadi, ha consegnato a Maira Trefoloni, rappresentante dell’associazione Cuore di Maglia, i biglietti del progetto "Mille braccia per mille piedi", un’iniziativa dal forte valore umano e simbolico. Da tempo, la Conferenza zonale dei sindaci sostiene questa realtà straordinaria: un gruppo di volontarie del Valdarno, con passione e dedizione, realizzano cappellini, copertine, sciarpe, calzini e altri capi destinati ai bambini prematuri ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’ Ospedale San Donato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
