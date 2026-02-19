Nell’ex Kurdistan siriano gli arabi sono sollevati
Gli arabi dell’ex Kurdistan siriano sono felici dopo la riunificazione con la Siria, che hanno accolto come un passo positivo. Da tempo si sentivano emarginati vivendo accanto ai curdi, spesso senza diritti chiari. La nuova unione permette loro di tornare a sentirsi parte di un’unica nazione, con più opportunità e meno discriminazioni. Le comunità arabe sperano che questa mossa favorisca una maggiore stabilità e rispetto reciproco. La loro richiesta di integrazione si concretizza in azioni concrete sul territorio.
Dentro e fuori dall’edificio ci sono file di ex combattenti arabi che facevano parte delle milizie curde, le Forze siriane democratiche (Sdf). Aspettano il proprio turno. Sono qui perché devono passare attraverso una procedura obbligatoria prima di tornare alla vita civile e cercarsi un lavoro. Obbediscono agli ordini di soldati giovani arrivati dalla Siria dell’ovest che li accompagnano da una stanza all’altra. Prima l’interrogatorio, poche domande in una sala con sei tavoli e sei sedie. Poi la foto per l’archivio, perché quelli precedenti sono stati distrutti. Poi l’impronta digitale. E alla fine una tessera che certifica che da quel momento sono persone a posto. 🔗 Leggi su Ilpost.it
La fine del Kurdistan sirianoDopo più di dieci anni di autonomia, le forze siriane entreranno oggi in due città del nord-est del Paese.
