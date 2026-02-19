Nella tua pelle di Chiara Carminati ad Avellino | un incontro per ragazzi e adolescenti
Un'importante occasione di riflessione e condivisione per i giovani lettori si terrà domani, 20 febbraio, presso la Biblioteca Provinciale di Avellino. A partire dalle 17:30, il gruppo di lettura dedicato agli adolescenti si concentrerà sull’analisi del romanzo storico "Nella tua pelle" di Chiara Carminati, un'opera profonda che esplora le difficili vicende di tre orfani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Pubblicato da Bompiani nel 2024, "Nella tua pelle" racconta la storia di Giovanna, Caterina e Vittorio, tre ragazzi che crescono in un istituto a Portogruaro, soprannominati "figli della guerra".🔗 Leggi su Avellinotoday.it
A Cursi e Calimera il laboratorio di Chiara Carminati per “La poesia detta”A Cursi e Calimera proseguono gli incontri del laboratorio di Chiara Carminati, parte del progetto “La poesia detta”.
Nuovo Ptcp, al via il primo incontro di ascolto ad AvellinoDomani ad Avellino si tiene il primo incontro di ascolto per il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nella tua pelle di Chiara Carminati ad Avellino: un incontro per ragazzi e adolescenti; Fare la doccia tutti i giorni potrebbe farti male: scopri cosa succede alla tua pelle e la frequenza corretta; Intervista con Giulia Schiavo: Un salto nel vuoto (‘che rifarei mille volte’); Skincare epigenetica: rivoluzione per la pelle che invecchia bene.
Tutto quello che devi sapere su come usarlo, quando evitarlo e come integrarlo nella tua routine senza rischi.Come funziona il retinolo, quali effetti aspettarsi e come inserirlo nella skincare maschile senza errori con i migliori prodotti. iconmagazine.it
Consigli per prendersi cura della tua pelle in invernoL’inverno porta con sé paesaggi meravigliosi, momenti accoglienti davanti al camino e una moda incredibile. Tuttavia, rappresenta anche una sfida significativa per la nostra pelle. Il freddo, il vento ... greenme.it
Perché odio la poesia di Chiara Carminati (Udine, 1971) Odio la poesia perché è un insieme di rime sceme La odio quando spreme il succo alle stagioni il sangue agli ideali i nomi alle emozioni ... facebook