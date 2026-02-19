Nella sede del municipio arriva la vigilanza armata | Proteggiamo dipendenti e cittadini

La decisione di introdurre la vigilanza armata nella sede del municipio di V nasce da recenti episodi di tensione tra dipendenti e cittadini. A partire dal primo marzo, un team di guardie armate sorvegliarà gli uffici di via Prenestina 510. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nel luogo di lavoro, spesso teatro di discussioni accese. La presenza delle guardie si aggiunge alle misure di sicurezza già in atto, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti. La decisione è stata presa dopo un'analisi delle recenti problematiche di sicurezza.

il servizio verrà attivato nella sede di via Prenestina 510, il minisindaco Caliste: "Un risultato concreto per il nostro territorio" Vigilanza armata nella sede del municipio V. Il servizio verrà attivato a partire dal primo marzo nella sede di via Prenestina 510. "Un traguardo significativo nel percorso di rafforzamento della sicurezza degli uffici pubblici e dei servizi rivolti alla cittadinanza" spiega il minisindaco Mauro Caliste. Nell'area infatti era stata da tempo segnalata la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, complice la vicinanza con la "Zombieland" sulla Togliatti. Come dimostrato nell'ottobre del 2024 anche dalle polemiche dei sindacati e dei dipendenti del municipio sui parcheggi riservati alla polizia locale.