Nei cinema lecchesi è il momento di Cime tempestose

Fuori l'attesa trasposizione del capolavoro letterario. Resistono in sala le ultime fatiche di Antonio Albanese e Gabriele Muccino. La programmazione settimanale Inizia a circolare nelle sale Cime tempestose, attesa trasposizione letteraria. Tra le prime visioni ecco Sentimental value, rimangono in cartellone l'ultimo di Antonio Albanese, Le cose non dette di Muccino e Marty Supreme. Un’audace e originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, “Cime tempestose” di Emerald Fennell vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Al cinema Cime tempestose. O noiose, nonostante l’impegnoAl cinema, la pellicola “Cime tempestose” del 2023 ha deluso molte aspettative, risultando più noiosa del previsto nonostante l’impegno degli attori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.