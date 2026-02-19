Neffa il tour nei club sta per iniziare gli ultimi biglietti

Neffa si appresta a partire con il suo tour nei club, pochi biglietti rimasti. L’artista ha appena lanciato la doppia versione del suo album “Canerandagio”, che ha riscosso grande interesse tra i fan. Le date delle tappe sono state tutte sold out in poche ore, dimostrando l’attesa per il ritorno dal vivo. La prima data è prevista tra pochi giorni, e il musicista promette uno spettacolo coinvolgente, con brani storici e nuove canzoni. I biglietti disponibili stanno per terminare.

Neffa si prepara per il tour nei club che dà seguito alla pubblicazione della doppia versione dell'album Canerandagio. Reduce dal grande successo del concerto sold out all'Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d'eccezione e un'energia unica – Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: Club Tour 2026 – Universo Neffa è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che attraverserà l'Italia dalla prossima primavera. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista. Sarà un'esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l'unica protagonista assoluta.