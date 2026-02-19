Nasce prematuro a meno di 6 mesi | Pesava solo 800 grammi tornare a casa con lui è un'esplosione di emozioni

Lorenzo è nato prematuro a 25 settimane, pesando solo 800 grammi, a causa di complicazioni durante la gravidanza. Il suo arrivo anticipato ha richiesto settimane di cure intensive nel reparto di neonatologia di Messina. I genitori, Cristina e Gianluca, hanno vissuto momenti di grande tensione e speranza. Ora Lorenzo è tornato a casa, rafforzato dalle terapie e dalle attenzioni speciali. La famiglia ha condiviso con entusiasmo la prima notte insieme dopo mesi di attesa e preoccupazione.

Lorenzo è nato di appena 25 settimane e 800 grammi di peso a Messina. Dopo un lungo percorso di cura è finalmente tornato a casa con i suoi genitori, Cristina e Gianluca, che a Fanpage.it ricordano: "Quando è nato era intubato e attaccato, di colore violaceo, è stato sconvolgente".🔗 Leggi su Fanpage.it Bimba nata prematura alla 22esima settimana, pesava solo 700 grammi: dopo 4 mesi è tornata a casaUna bambina nata prematura alla 22ª settimana, con un peso di soli 700 grammi, è tornata a casa dopo quattro mesi di cure intensive a Rimini. “Lindsey Vonn impiegherà mesi solo per tornare a camminare”: l’esperto spiega cosa le succederàLindsey Vonn dovrà aspettare mesi prima di poter camminare di nuovo, a causa dell’incidente grave durante le Olimpiadi Invernali e delle tre operazioni subite alla gamba destra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Orlando nasce prematuro, torna a casa dopo 4 mesi in terapia intensiva. Mamma Marta: «Pesava meno di un chilo, ha dimostrato tutta la sua voglia di vivere»Il bambino è venuto alla luce ben tre mesi prima del previsto ed è stato subito sottoposto alla Terapia intensiva neonatale (Tin) all'Azienda ospedaliera di Padova, essendo nato prima delle 28 ... ilgazzettino.it Neonata nasce prematura, pesa meno di 2 chili ma ha un tumore di 800 grammi: «Salvata grazie a due interventi»La massa rimossa, un teratoma sacro-coccigeo, è una rara neoplasia che si sviluppa nella parte terminale della colonna vertebrale Alla nascita pesava due chili, ma ottocento grammi del suo peso erano ... leggo.it Torna a casa bimbo prematuro nato a 25 settimane Il piccolo è nato con un peso di appena 800 grammi, altri dettagli nell'articolo di Onda TV https://ondatv.it/38-ultime-notizie/46058-torna-a-casa-bimbo-prematuro-nato-a-25-settimane.html facebook