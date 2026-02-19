Narconon vince il derby contro Fasano con un netto 3-1

Narconon ha vinto il derby contro Fasano con un risultato di 3-1, portando a casa una vittoria importante. La partita si è giocata a Melendugno, davanti a un pubblico appassionato, che ha sostenuto con entusiasmo le due squadre. Durante l’incontro, Narconon ha mostrato una buona organizzazione in attacco e una difesa solida, sfruttando anche alcuni errori degli avversari. La vittoria permette alla squadra di consolidare la sua posizione in classifica. La gara si è conclusa con un brindisi tra i tifosi presenti.

Questo derby pugliese tra narconon volley melendugno e olio pantaleo volley fasano ha offerto una cornice di grande intensità, segnando una pagina significativa della stagione di serie a2. L'incontro ha mostrato prevalenza del potenziale locale, capacità di reazione e momenti di altissimo livello tecnico, tra una cornice di pubblico calorosa e un'attenzione crescente ai dettagli tattici da entrambe le squadre. Il match si è concluso con un trionfo della Narconon Melendugno per 3-1, un risultato che ha premuto sull'orgoglio della squadra di casa e ha rinvigorito l'entusiasmo del pubblico. La serata è stata impreziosita da un tributo al settore giovanile e da una cornice artistica che ha accompagnato il gioco, elevando l'evento a esemplare dimostrazione di identità sportiva.