Napoli trasferte vietate fino a fine stagione? Il TAR ha deciso

Il TAR del Lazio ha stabilito che i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina non potranno seguire le trasferte fino alla fine della stagione 202526, a causa di episodi di tensione negli stadi. La decisione arriva dopo diversi incidenti che hanno coinvolto gli spettatori durante le partite in trasferta, creando problemi di ordine pubblico. La misura riguarda tutte le gare fuori casa delle tre squadre, limitando la partecipazione dei supporter ospiti. La decisione avrà un impatto diretto sulle prossime partite di campionato e coppa.

Il TAR del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina fino al termine della stagione 202526. La decisione arriva dopo i ricorsi presentati dalle associazioni ultras e dei supporter contro i decreti del Ministero dell’Interno, scattati in seguito alle problematiche tra opposte tifoserie lungo le autostrade nelle scorse settimane. Ora è ufficiale: divieto di trasferta per i tifosi azzurri. Dopo gli scontri tra gruppi organizzati di tifosi lungo tratti autostradali, il Viminale ha reagito con provvedimenti duri: stop totale alle trasferte organizzate per Roma, Napoli e Fiorentina, misura estesa fino alla fine del campionato per prevenire ulteriori rischi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

