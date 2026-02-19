Napoli perseguita l’ex con un drone sotto il balcone | 28enne arrestato per stalking

Un giovane di 28 anni di Napoli è stato arrestato per stalking dopo aver usato un drone per controllare l’ex fidanzata. La notte scorsa, l’uomo ha tentato di far volare il dispositivo davanti al balcone della donna, che vive nel centro storico. La vittima si è accorta del drone e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno intercettato il ragazzo mentre tentava di nascondere il dispositivo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. La polizia ha sequestrato il drone e avviato le indagini.

Un 28enne napoletano è stato arrestato per atti persecutori dopo aver utilizzato un drone per spiare la sua ex compagna, tentando di posizionarlo davanti al balcone della donna.Quando si parla di stalking, si pensa a messaggi continui, appostamenti, chiamate ossessive. Ma a Napoli la persecuzione ha raggiunto nuove "altitudini". Un comportamento che, secondo il codice penale, rientra pienamente nelle condotte capaci di provocare "un perdurante e grave stato di ansia o di paura". L'episodio è avvenuto a San Giovanni a Teduccio. Qualcosa, però, è andato storto: forse una folata di vento, un gabbiano o un errore di manovra.