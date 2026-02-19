Napoli l' intervista a Rasmus Hojlund | Canteremo ancora l' inno della Champions
Rasmus Hojlund ha annunciato che Napoli canterà ancora l'inno della Champions, dopo aver dimostrato di essere un attaccante di talento. La causa di questa determinazione deriva dalle sue prestazioni convincenti sul campo, dove ha segnato due gol nelle ultime partite ufficiali. Con i suoi 23 anni, il giocatore di 1,91 metri si distingue per muscoli robusti e un passo rapido che infiamma i tifosi. Hojlund si prepara a vivere nuove sfide con il Napoli, pronto a lasciare il segno nella competizione europea.
Il talento di Rasmus Hojlund non è più un’intrigante scommessa. Anzi. È un bell’atleta di 1,91 cm, muscoli giocondi e la velocità spensierata dei 23 anni. Otto gol in campionato, solo Lautaro meglio di lui. Più altri tre in Champions. E quello in Supercoppa. «Quella notte a Riad ho capito che Napoli è stata la scelta giusta». I trionfi, il futuro, le passioni, i social, il Napoli e Napoli: la stella danese si confessa al Mattino con leggerezza e piacere, con l’entusiasmo della gioventù al potere. Domenica torna a Bergamo, in casa del suo primo amore italiano. Che partita sarà? «L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In Scandinavia i tifosi dello United non sanno se ridere o piangere: “Rasmus Hojlund eroe di Genoa-Napoli”In Scandinavia i tifosi dello United ancora non si rassegnano alla partenza di Rasmus Hojlund e Scott McTominay.
Gazzetta dello Sport: “Rasmus Hojlund da impazzire. Ma preoccupa…”Rasmus Hojlund ha dimostrato di essere un attaccante efficace, rispettando gli obiettivi assegnati in campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'intervista a Gasperini dopo Napoli-Roma; Napoli, l'intervista a Hojlund: Vi dico tutto: io, il Napoli, Napoli, Ronaldo, Conte e l'urlo di Champions; Incendio al teatro di Napoli: l'intervista a Lara Sansone, la proprietaria nipote di Luisa Conte e Bice Cerruti in Un posto al Sole; Web Tv Comune di Napoli – Focus sui lavori stradali: intervista con l’assessore Edoardo Cosenza.
Napoli, l'intervista a Rasmus Hojlund: «Canteremo ancora l'inno della Champions»Il talento di Rasmus Hojlund non è più un’intrigante scommessa. Anzi. È un bell’atleta di 1,91 cm, muscoli giocondi e la velocità spensierata dei 23 ... ilmattino.it
L'INTERVISTA - Inacio Pià a NM: Alisson e Giovane possono diventare importanti per il futuro del Napoli, Conte? Ora bisogna ottenere il massimo, Anguissa e De Bruyne utili ...NAPOLI - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli e dell'Atalanta, attualmente intermediario CBF, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine. - A 13 giornate dalla fine del campionato, con 11 punti d ... napolimagazine.com
Rasmus Hojlund affascinato dalla mentalità vincente di Antonio Conte Nell'intervista concessa a "Il Mattino", il danese ha definito "serial winner" il suo allenatore #SSCNapoli #Hojlund #AntonioConte facebook
Parole bellissime di Rasmus Hojlund verso la città di Napoli Un vero e proprio messaggio d'amore nei confronti della città, rilasciato nella sua intervista a "Il Mattino" #SSCNapoli #Hojlund x.com