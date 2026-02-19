Rasmus Hojlund ha annunciato che Napoli canterà ancora l'inno della Champions, dopo aver dimostrato di essere un attaccante di talento. La causa di questa determinazione deriva dalle sue prestazioni convincenti sul campo, dove ha segnato due gol nelle ultime partite ufficiali. Con i suoi 23 anni, il giocatore di 1,91 metri si distingue per muscoli robusti e un passo rapido che infiamma i tifosi. Hojlund si prepara a vivere nuove sfide con il Napoli, pronto a lasciare il segno nella competizione europea.

Il talento di Rasmus Hojlund non è più un’intrigante scommessa. Anzi. È un bell’atleta di 1,91 cm, muscoli giocondi e la velocità spensierata dei 23 anni. Otto gol in campionato, solo Lautaro meglio di lui. Più altri tre in Champions. E quello in Supercoppa. «Quella notte a Riad ho capito che Napoli è stata la scelta giusta». I trionfi, il futuro, le passioni, i social, il Napoli e Napoli: la stella danese si confessa al Mattino con leggerezza e piacere, con l’entusiasmo della gioventù al potere. Domenica torna a Bergamo, in casa del suo primo amore italiano. Che partita sarà? «L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, l'intervista a Rasmus Hojlund: «Canteremo ancora l'inno della Champions»

In Scandinavia i tifosi dello United non sanno se ridere o piangere: “Rasmus Hojlund eroe di Genoa-Napoli”In Scandinavia i tifosi dello United ancora non si rassegnano alla partenza di Rasmus Hojlund e Scott McTominay.

Gazzetta dello Sport: “Rasmus Hojlund da impazzire. Ma preoccupa…”Rasmus Hojlund ha dimostrato di essere un attaccante efficace, rispettando gli obiettivi assegnati in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.