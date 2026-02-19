Napoli l’ex ds Meluso sbugiarda Osimhen | la verità sul TikTok incriminato

Mauro Meluso ha chiarito le circostanze dietro il video TikTok di Osimhen, smascherando alcune bugie del giocatore. L’ex ds del Napoli ha spiegato che il video è stato montato e manipolato, creando un’immagine distorta dell’accaduto. Meluso ha aggiunto che Osimhen aveva avuto un confronto diretto con i membri dello staff e che non c’erano motivi di polemica. La vicenda ha acceso nuovi dubbi sulla gestione delle comunicazioni del calciatore. La verità si fa strada tra le parole dell’ex dirigente.

L'ex direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è tornato a parlare della sua esperienza in terra partenopea, tra i momenti più significativi della propria carriera. Diversi i temi trattati, ma tra tutti ha colpito un riferimento a Victor Osimhen, l'ex centravanti azzurro che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club azzurro. In particolare, Meluso ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni del nigeriano, analizzando dal proprio punto di vista il discorso relativo al turbolento addio dell'attaccante scaturito da un video postato su TikTok dal Napoli. Meluso racconta l'episodio del TikTok su Osimhen: "Ma quale razzismo! I napoletani lo ripudiano".

Napoli, l'ex ds Meluso: Osimhen? Lo calmammo io e Lombardo, altro che razzismo! Intervenne il governo nigeriano, lo strumentalizzarono. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio l'ex direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso: Sono arrivato in un momento particolare, il Napoli aveva appena vinto lo Scudetto.

"OSIMHEN MA QUALE RAZZISMO!" Anche Mauro Meluso, ex Ds del Napoli, è intervenuto sul caso Osimhen e in merito alle parole rilasciate dalla punta nigeriana a 'La Gazzetta dello Sport' "Siamo stati io e Lombardo a calmarlo dopo quel Tik Tok".

Mauro Meluso a Radio Napoli Centrale parla della sua avventura da ds azzurro nella stagione 2023-2024 "Quanto è stato difficile trattenere quell'estate Kvara e Osimhen Molte chiamate per Kvara e Osimhen le ha ricevute De Laurentiis. Osimhen era ed è tutto".