Napoli le ultime di Sky su McTominay | è ancora in forte dubbio la situazione

Secondo le ultime notizie di Sky, Scott McTominay resta un'incertezza per il Napoli a causa di un problema muscolare. Il centrocampista scozzese ha saltato l’allenamento di mercoledì, alimentando dubbi sulla sua presenza contro l’Atalanta. I medici stanno valutando la sua condizione, ma non è ancora certo se potrà scendere in campo. La sua assenza potrebbe rappresentare un colpo duro per gli azzurri, che cercano di mantenere il passo nella corsa alla zona Champions. La sfida di domenica si avvicina rapidamente.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Atalanta. Un match importante, di fatto uno scontro diretto per la corsa Champions con gli azzurri che dovranno ridurre il margine di errore al minimo da qui al termine della stagione se vorranno concretamente arrivare tra le prime quattro del campionato. Napoli, come sta McTominay? Le ultime. C’è grande attesa per capire come sta Scott McTominay, uno degli elementi sui quali Conte spera di fare affidamento da qui al termine della stagione in maniera continuativa. Lo scozzese rappresenta uno dei leader della squadra, averlo in campo sarebbe un elemento fondamentale per il Napoli e per lo stesso Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

