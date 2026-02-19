Napoli le ultime di Sky su McTominay | è ancora in forte dubbio la situazione
Secondo le ultime notizie di Sky, Scott McTominay resta un'incertezza per il Napoli a causa di un problema muscolare. Il centrocampista scozzese ha saltato l’allenamento di mercoledì, alimentando dubbi sulla sua presenza contro l’Atalanta. I medici stanno valutando la sua condizione, ma non è ancora certo se potrà scendere in campo. La sua assenza potrebbe rappresentare un colpo duro per gli azzurri, che cercano di mantenere il passo nella corsa alla zona Champions. La sfida di domenica si avvicina rapidamente.
Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Atalanta. Un match importante, di fatto uno scontro diretto per la corsa Champions con gli azzurri che dovranno ridurre il margine di errore al minimo da qui al termine della stagione se vorranno concretamente arrivare tra le prime quattro del campionato. Napoli, come sta McTominay? Le ultime. C’è grande attesa per capire come sta Scott McTominay, uno degli elementi sui quali Conte spera di fare affidamento da qui al termine della stagione in maniera continuativa. Lo scozzese rappresenta uno dei leader della squadra, averlo in campo sarebbe un elemento fondamentale per il Napoli e per lo stesso Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominayNapoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominay Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato.
Milan, le ultime dall'infermeria: Saelemaekers ancora ko, in dubbio PulisicIl Milan si trova di nuovo ad affrontare problemi di infortuni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Napoli-Roma, le ultime dai campi: Conte lancia Politano sulla trequarti, Gasp punta su Pisilli; Napoli, le ultime sulle condizioni di Spinazzola e McTominay; McTominay salta Napoli-Como: le ultime news sull'infortunio del centrocampista.
Napoli: McTominay in dubbio per Bergamo, le ultimeIl Napoli di Antonio Conte prepara a una delle trasferte più delicate della stagione, quella contro l’Atalanta a Bergamo. fantacalcio.it
Fiato sospeso per il bimbo di Napoli, oggi gli esperti valuteranno se il nuovo cuore è compatibilePatrizia Mercolino, la mamma del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai medici dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato in gravi condizioni: c ... tg.la7.it
Tele Club Italia. . “Proviamo a vincere le ultime 13 partite. Il Napoli è l’unica oasi felice e sono preoccupato da quello che sta accadendo nel calcio italiano: tre posti Champions sono già chiari”. L’editoriale di Carlo Alvino facebook
McTominay salta Napoli-Como: le ultime news sull'infortunio del centrocampista #SkySport x.com