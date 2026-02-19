Napoli interessato a un vecchio obiettivo in difesa | arriva dall’Inghilterra

Il Napoli sta monitorando Marcos Senesi, difensore del Bournemouth, proveniente dall’Inghilterra. La società partenopea ha inviato gli scout a osservare da vicino il giocatore, considerato una scelta strategica per rinforzare la retroguardia. Senesi, già nel mirino dei campioni italiani in passato, si distingue per la sua esperienza e le capacità difensive. La società azzurra aspetta di capire se ci sono le condizioni per portarlo in Italia prima di fare un’offerta ufficiale. La trattativa potrebbe aprirsi nelle prossime settimane.

Dall'Inghilterra arriva una nuova indiscrezione che riguarda un possibile interessamento del Napoli per un obiettivo di mercato internazionale: gli scout azzurri starebbero infatti visionando il difensore del Bournemoth Marcos Senesi. Il centrale argentino, era stato accostato agli azzurri anche in passato e ora torna tra i nomi valutati per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione del club partenopeo, specialmente dopo gli investimenti estivi non così soddisfacenti in quel reparto, Beukema su tutti. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Ekrem Konur (giornalista di CaughtOffisde) su X, la società azzurra starebbe monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione contrattuale del difensore.