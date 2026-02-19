Napoli incendio al Sannazaro | 26 persone sfollate Danneggiata anche casa canonica di una chiesa

Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato lo sfollamento di 26 persone e danneggiato la casa canonica di una chiesa vicina. L’incendio si è sviluppato nella notte, probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto l’edificio, costringendo gli abitanti a cercare riparo altrove. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato l’incendio, mentre le indagini sono in corso.

L’incendio al Teatro Sannazaro ha segnato una ferita profonda non solo nella cultura della città, un dramma per le ventisei persone sfollate e ancora fuori casa e per le maestranze che lavorano nella struttura. Via Chiaia è stata riaperta, molte saracinesche restano abbassate e gli appartamenti adiacenti al teatro sono ancora sotto sequestro a causa di danni che si contano in milioni di euro. Il Comune ha censito 28 unità immobiliari coinvolte: tre gli appartamenti gravemente danneggiati, ma l’intero edificio resta sotto verifica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, incendio al Sannazaro: 26 persone sfollate. Danneggiata anche casa canonica di una chiesa Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicatiUn incendio scoppiato all’alba in via Chiaia a Napoli ha causato danni alla cupola del Teatro Sannazaro, provocando anche quattro persone intossicate. Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuocoUn incendio scoppiato all’alba in via Chiaia, a Napoli, ha causato danni seri alla cupola del Teatro Sannazaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili; Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Quattro intossicati, feriti due vigili del fuoco; Incendio del teatro Sannazaro: cosa è successo. Il rogo, la Cupola in fiamme. È giallo sulle cause; Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: le prime immagini. Napoli, grave incendio al Teatro Sannazaro: persone intossicate e Vigili del Fuoco in azioneIncendio al Teatro Sannazaro: fiamme alte a Chiaia, residenti intossicati e soccorsi in azione. Gli ultimi aggiornamenti dopo l'emergenza a Napoli. notizie.it Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro la cui ... leggo.it L'incendio che a #Napoli ha distrutto il #TeatroSannazaro. La visita del ministro della cultura #Giuli che ha incontrato le famiglie rimaste senza casa x.com Al #teatroSannazaro, devastato da un incendio, c’era la #Napoli bene e quella più popolare, c’era la passione secolare dei napoletani di dare spettacolo. E la “bomboniera di via Chiaia” era proprio uno di quei luoghi dove farlo notte e giorno. Nel dolore e nell facebook