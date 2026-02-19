MyPlant & Garden Camolese Aiac | Bella fiera nuove tecnologie possono aiutare

MyPlant & Garden ha attirato molti visitatori grazie alla sua grande varietà di espositori e innovazioni. Camolese di Aiac spiega che l’evento è una vetrina importante per le tecnologie che migliorano la cura delle piante e l’uso sostenibile delle risorse. Durante la fiera, sono stati presentati sistemi avanzati di irrigazione e strumenti digitali per il monitoraggio delle colture. La manifestazione offre anche dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del settore. La presenza di queste novità dimostra come il settore verde si stia evolvendo rapidamente.

(Adnkronos) – "MyPlant & Garden è una fiera bellissima. Parlare dei campi di calcio è solo una piccola parte della manifestazione, in quanto il resto è dedicato agli espositori e a chi si occupa di fiori, di piante e di tutto ciò che ha inerenza con il verde e con tutte le nuove tecnologie che penso possano dare un contributo a migliorare questo aspetto della nostra economia". A dirlo Giancarlo Camolese, vice presidente componente professionistica Aiac-Associazione italiana allenatori calcio, alla decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.