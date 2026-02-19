MyPlant & Garden 2026, evento dedicato al settore del verde, si svolge a Milano. Federcalcio Servizi, rappresentata da Grimaldi, sottolinea come il verde sportivo stia assumendo un ruolo sempre più rilevante. La crescita del movimento sportivo, infatti, dipende direttamente dalla qualità e dalla quantità degli impianti presenti. Sempre più spesso, le nuove strutture vengono progettate con attenzione alla sostenibilità ambientale. La domanda di spazi verdi dedicati allo sport continua a crescere, influenzando le scelte degli investitori nel settore.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "La sostenibilità del verde sportivo e degli stessi impianti sportivi comincia ad essere un tema particolarmente importante, anche alla luce del fatto che la presenza di impianti è direttamente proporzionale alla crescita del movimento. In un momento complicato e difficile come questo, in cui i ragazzi cercano proprio quei punti di riferimento che mancano, avere la disponibilità di attrezzature e di impianti sportivi significherebbe avere un grosso ammortizzatore sociale, capace di dare una mano soprattutto a questi ragazzi". Sono le parole di Mauro Grimaldi, amministratore delegato Federcalcio Servizi, intervenendo al panel 'Fattore campo: impatto diretto su performance e risultati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MyPlant & Garden 2026, Grimaldi (Federcalcio Servizi): "Cresce importanza del verde sportivo"

MyPlant & Garden 2026: il futuro della cura del verde tra AI e roboticaMyPlant & Garden 2026 si presenta come un punto di incontro tra innovazione e sostenibilità nel settore del verde.

MyPlant & Garden 2026, Kipar (Green City Italia): “Verde tema chiave per le città del futuro”Kipar, in occasione di MyPlant & Garden 2026, ha annunciato che il verde sarà il tema principale per le città del domani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.