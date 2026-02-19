Myplant & Garden 2026 domani giornata di confronti pianificazione e visione sistema

Myplant & Garden 2026 si svolge a Milano, e domani sarà una giornata decisiva per il settore. La conferenza principale vedrà partecipare rappresentanti di aziende e istituzioni, pronti a discutere le sfide del mercato e a tracciare nuove strategie. Tra gli appuntamenti in programma ci sono incontri dedicati alla sostenibilità e alle innovazioni tecnologiche nel settore del verde. La giornata si concentrerà su idee pratiche e piani concreti per il futuro, coinvolgendo tutti gli attori principali del comparto. La discussione continuerà fino a sera, con un focus su progetti condivisi.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Domani, venerdì 20 febbraio, si annuncia come una delle giornate più dense e strategiche di Myplant & Garden, con un'agenda che privilegia il confronto istituzionale, la pianificazione e la visione di sistema. La mattina si apre nel segno della qualità urbana con la 26ª edizione del premio 'La città per il verde', l'unico riconoscimento nazionale dedicato alle migliori politiche e pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde urbano e del paesaggio. Amministratori pubblici, agronomi e rappresentanti delle imprese si ritrovano per riflettere sul ruolo del verde nella trasformazione delle città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Myplant & Garden 2026, domani giornata di confronti, pianificazione e visione sistema Leggi anche: MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): "Serve cura e riqualificazione" Leggi anche: MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a): "Fiera più importante su verde" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a): Fiera più importante su verde; MyPlant & Garden 2026, Orlandelli: Filiera pensata per essere internazionale; Assoimpredia a MyPlant & Garden 2026, il verde un’eccellenza italiana per la salute; Notizie - Myplant & Garden 2026, verde come infrastruttura strategica. Myplant & Garden 2026, domani giornata di confronti, pianificazione e visione sistemaMilano, 19 feb. (Adnkronos) - Domani, venerdì 20 febbraio, si annuncia come una delle giornate più dense e strategiche di Myplant & Garden, con un’agenda che privilegia il confronto istituzionale, la ... lanuovasardegna.it MyPlant & Garden 2026, Ferrini (Unifi): Coscienza verde dei giovani cresca come una piantaMilano, 19 feb. (Adnkronos) - Credo sia fondamentale far capire ai giovani che loro sono il futuro e quindi, così come le piante devono crescere, altrettanto deve fare la 'coscienza verde' dei giovan ... lanuovasardegna.it Le Pavimentazioni architettoniche sono uno dei protagonisti del nostro stand a MyPlant & Garden 2026. Milano Rho Fiera, fino al 20 febbraio – Pad. 8 Stand A01/B02 Al centro temi fondamentali: la gestione dell’acqua, la colorazione delle superfici e il con facebook #Florovivaismo, al via #Myplant & Garden 2026. Cresce produzione nazionale, export oltre 1,3 mld. DATI E VIDEOINTERVISTE @coldiretti @L_Scordamaglia #FilieraItalia @assofloro #Forbici #Randazzo @FieraMilanoSpa @MyplantGarden agricolae.eu/flor x.com