Musk attacca Sánchez | traditore
Elon Musk ha accusato pesantemente Pedro Sánchez, chiamandolo “traditore” della Spagna, in un commento pubblicato sui social. La sua rabbia nasce dalla decisione del governo di regolarizzare migliaia di immigrati, che Musk considera dannosa per il paese. L’imprenditore ha scritto che Sánchez “ha tradito gli spagnoli” e ha criticato duramente questa misura. La polemica si è accesa dopo l’annuncio ufficiale, che ha diviso l’opinione pubblica. La discussione continua a dividere opinioni tra sostenitori e oppositori del provvedimento.
«L’insicurezza non è generata da uno straniero di 14 anni negli Usa o in Spagna. L’insicurezza è causata proprio da questi magnati che credono che il mondo appartenga a loro», ha replicato Sánchez. Musk si era già scagliato contro il governo spagnolo per aver vietato i social ai minori di 16 anni e per voler perseguire le piattaforme digitali e i loro dirigenti che non rimuovono i contenuti «odiosi e illegali»: «Vogliamo che si assumano responsabilità come le hanno tutti gli altri imprenditori». Qualcosa che non conosci o che non abbiamo spiegato bene? Mema ti aiuta con una sintesi di poche righe, i punti chiave, le mappe, le persone e i concetti principali di ogni articolo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
