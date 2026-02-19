MusicaVerde | un altro sabato in musica con un duo di giovani talenti

Simone Librale e Alexander Sardon Trampus si esibiscono di nuovo al Teatro Verdi di Pisa sabato 21 febbraio, portando musica dal vivo ai giovani appassionati. La causa di questo concerto è il quarto appuntamento di MusicaVerde, la rassegna dell’Accademia Stefano Strata dedicata a promuovere talenti emergenti. I due giovani musicisti proporranno un programma vario, con brani di autori classici e moderni, davanti a un pubblico che attende con entusiasmo questa serata. Il concerto inizia alle 17,30 e promette un pomeriggio ricco di emozioni.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Simone Librale e Alexander Sardon Trampus tornano a esibirsi al Teatro Verdi sabato 21 febbraio (ore 17,30) nel quarto appuntamento di MusicaVerde, i concerti dell'Accademia di Musica Stefano Strata. Lo strepitoso successo della prima delle due matinée rivolte alle scuole (il prossimo appuntamento sarà mercoledì 18 marzo alle 10.45) conferma l'interesse crescente e l'ammirazione delle generazioni più giovani verso la musica colta e il talento dei loro coetanei unito a studio e disciplina. Il programma di sabato 21 propone il pianista Simone Librale, già vincitore di borsa di studio nella masterclass di Maurizio Baglini e già docente dell'Accademia Strata, in chiave solistica nella prima parte e poi in duo con il giovanissimo violinista Alexander Sardon Trampus, talentuoso allievo nella masterclass di Cristiano Rossi.