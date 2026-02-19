Musica | a Villadossola il live degli Dire Straits Over Gold
Venerdì 20 febbraio alle 21.15, il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita il concerto dei Dire Straits Over Gold. La band, conosciuta per riproporre fedelmente i classici del gruppo originale, suonerà dal vivo i successi più amati. L’evento è stato organizzato per offrire ai fan un’interpretazione autentica delle canzoni di Mark Knopfler e soci. La serata promette di portare sul palco un’energia coinvolgente e un’impronta fedele agli anni d’oro dei Dire Straits. I biglietti sono disponibili in prevendita.
Venerdì 20 febbraio, alle 21,15, sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola arriva la musica dal vivo con i Dire Straits Over Gold. La band può essere descritta come una moderna "Rock ‘n Roll Orchestra", capace di reinterpretare e presentare magistralmente il repertorio dei Dire Straits grazie anche a una consolidata attività live a livello internazionale. Riuscendo a catturare con successo l’essenza, il sound e l'emozione tipici dei Dire Straits, si è progressivamente guadagnata crescente acclamazione e ammirazione da parte di un pubblico sempre più numeroso. Dal 2012, i Dire Straits Over Gold, il cui nome è tratto dalla fusione di "Dire Straits" e dal titolo del loro album ‘Love Over Gold’, hanno realizzato centinaia di spettacoli in tutta Italia e in Europa.🔗 Leggi su Novaratoday.it
