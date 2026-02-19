Murada l' azzurra che sogna una medaglia nel debutto olimpico dello Sci alpinismo

Giulia Murada ha fatto parlare di sé dopo aver annunciato il suo obiettivo di conquistare una medaglia nello sci alpinismo, disciplina che debutta alle Olimpiadi il 19 febbraio. La giovane atleta, conosciuta come l’azzurra con il sogno di salire sul podio, si prepara con grande determinazione. La sua partecipazione rappresenta una svolta importante per lo sport italiano, che si affaccia a questa nuova disciplina olimpica. Murada si allena duramente sulle montagne vicino a casa, pronta a dare il massimo in questa sfida storica.

Il nome di Giulia Murada è ormai stabilmente nell’olimpo delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici Invernali e attorno a lei la curiosità è ovviamente amplificata dal fatto che la sua disciplina, lo scialpinismo, è al debutto assoluto ai Giochi Olimpici. “Le tappe di Coppa del mondo sono servite per migliorare sempre di più, provare tutto: è un lungo processo verso l'obiettivo principale”: vale a dire una medaglia a cinque cerchi. La 27enne valtellinese ha vissuto una fase di grande continuità nella Coppa del mondo 202526 e i due podi consecutivi ottenuti nel format sprint - a Solitude a a Courchevel - ne confermano la competitività ai massimi livelli internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

