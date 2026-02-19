Muore mentre è in vacanza in Egitto | Antonio Gibertini trovato senza vita nella sua stanza

Antonio Gibertini, turista di Montecchio, è morto improvvisamente mentre era in vacanza in Egitto. La causa della morte sembra essere un malore improvviso che lo ha colto nella sua stanza di hotel a Hurghada. Gli amici che erano con lui hanno chiamato subito i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla. La famiglia di Gibertini è stata avvisata e si trova in attesa di ulteriori accertamenti medici. La polizia egiziana ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Montecchio (Reggio Emilia), 19 febbraio 2026 – Una villeggiatura pensata come un periodo di riposo al caldo, in riva al Mar Rosso, si è trasformata in tragedia lontano da casa. Antonio Gibertini, nato a Ciano 82 anni fa, è morto improvvisamente il 5 febbraio a Sharm el-Sheikh, dove si trovava da qualche tempo con la moglie Silvana. È stata lei, al mattino, a trovarlo senza vita nella loro stanza. Il rientro in Italia è stato segnato da un iter burocratico e medico-legale complesso, come spesso accade nei casi di decesso all’estero. Solo nei giorni scorsi, concluse le formalità necessarie anche grazie al supporto dell’assicurazione, le ceneri hanno potuto fare ritorno a casa, consentendo ai familiari e agli amici di riunirsi per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore mentre è in vacanza in Egitto: Antonio Gibertini trovato senza vita nella sua stanza Leggi anche: Trovato senza vita nella sua abitazione: muore a 61 anni Mario Patrizi Trovato senza vita nella sua abitazioneUn uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Galatina, Santa Maria Capua Vetere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perde i sensi in palestra: muore per un malore mentre fa il corso di ginnastica posturale; Pistoia, gli crolla addosso un letto che stava riparando: pensionato di 78 anni muore mentre lavorava in una rsa; Nel Reggiano un 75enne colpisce una gallina mentre è in bici, cade, sbatte la testa e muore sul colpo; Muore a 45 anni mentre è ricoverato in Psichiatria: i famigliari denunciano. Nel Reggiano un 75enne colpisce una gallina mentre è in bici, cade, sbatte la testa e muore sul colpoL'uomo, Danilo Ghirardini, stava pedalando con amici quando la ruota ha colpito il volatile causando la caduta fatale ... ilfattoquotidiano.it Il dramma di Lindsey Vonn: muore il suo cane mentre lei è sotto i ferri. Il messaggio strazianteLa campionessa statunitense con un post sui social ha dato il suo addio a Leo, il suo amato cane scomparso a 13 anni mentre lei era in ospedale a Treviso ... corrieredellosport.it Antonio Cassano è un fiume in piena L'ex calciatore italiano difende Alessandro Bastoni e attacca la Juventus e i suoi tifosi, dopo le critiche e le minacce ricevute dal difensore nerazzurro #Cassano #Bastoni #InterJuventus facebook