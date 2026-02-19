Muore assiderata a 33 anni a pochi metri dalla vetta il fidanzato a processo per averla abbandonata al gelo | Era esperta

Il processo a Innsbruck riguarda Thomas Plamberger, accusato di aver lasciato la fidanzata, Kerstin Gurtner, nel gelo delle Alpi. La donna, 33 anni, è morta per assideramento a pochi metri dalla vetta del Grossglockner, nel gennaio 2025. Secondo le indagini, lui era con lei in una escursione di alta quota e avrebbe scelto di lasciarla da sola nel freddo intenso. La vicenda ha suscitato scalpore tra gli esperti di montagna, che sottolineano la sua esperienza e preparazione. Il processo prosegue con l’obiettivo di chiarire le dinamiche di quella tragica giornata.

Si è aperto oggi a Innsbruck il processo a carico del 37enne Thomas Plamberger. Secondo l'accusa, a gennaio 2025 avrebbe abbandonato in montagna la fidanzata Kerstin Gurtner, poi morta per assideramento a pochi passi dalla vetta del Grossglockner. In aula, Plamberger ha espresso profondo rammarico per l'accaduto, ribadendo la propria innocenza, mentre gli inquirenti sostengono che una serie di errori del 37enne abbiano avuto conseguenze fatali. Plamberger ora rischia una condanna fino a tre anni di reclusione. Con la presenza di due periti e oltre una dozzina di testimoni, tra cui membri del soccorso alpino, il dibattimento potrebbe protrarsi per diversi giorni. Una tragica vicenda si è consumata sulla vetta più alta dell'Austria, dove una donna è deceduta dopo essere rimasta assiderata a pochi metri dalla cima. Decidono di scalare il Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria, ma qualcosa durante l'arrampicata andò storto Kerstin viene abbandonata dal fidanzato a poche decine di metri dalla vetta alle 2 di notte e ben presto muore assiderata a causa delle temperature. Kerstin Gurtner è morta assiderata sul Grossglockner dopo essere stata lasciata senza aiuto dal compagno durante una scalata in condizioni estreme. Il processo a Innsbruck punta a chiarire scelte e ritardi che hanno portato al decesso.