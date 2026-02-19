Mostra ' Agata on the road Ritorno a casa'

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18.00, alla fON Art Gallery della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS ad Acicastello (CT), si inaugura Agata On The Road 2026 – Ritorno a Casa, che invita artisti e artiste internazionali ad esprimersi in un contest che, pur prendendo spunto dalla figura di Sant’Agata - radice e origine del progetto alla sua sesta edizione- lascia libero spazio al pensiero individuale fuori dalla retorica, ma nel pieno rispetto della fede e del popolo. La mostra si svilupperà su 5 piani e includerà l’opera “Ardente zelo”, di Adriana Torregrossa, vincitrice di “Un anno con Agata 2025”, assegnato dalla giuria del contest e finalizzato con la produzione di un’opera site-specific nata dal dialogo con la Fondazione e il territorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Mostra 'Agata: street stories' al CLAFFDal 26 gennaio all’8 marzo 2026, il CLAFF di Catania ospita la mostra fotografica di Gabriele Celsa, intitolata 'Agata - Street Stories'.

Mostra 'Simbolica': percorso espositivo dedicato a Sant'AgataLa mostra 'Simbolica' a Catania offre un percorso espositivo dedicato a Sant'Agata, dal 31 gennaio al 4 marzo.

