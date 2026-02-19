Morto in canoa | al via il processo per vigili del fuoco e istruttori di Andrea De Mattei

Il processo contro sei vigili del fuoco e due istruttori è partito a Genova dopo la morte di Andrea De Mattei, avvenuta il 16 gennaio 2023. Il quattordicenne ha perso la vita durante un’uscita in canoa sul fiume Entella, dove erano presenti i responsabili. La procura accusa gli adulti di negligenza e mancanza di attenzione nelle operazioni di salvataggio. La tragica vicenda ha suscitato molte polemiche sulla sicurezza delle attività in acqua per i giovani. La prima udienza si è svolta questa mattina davanti al tribunale.

È iniziato oggi a Genova il processo nei confronti di sei vigili del fuoco e due istruttori, coinvolti nella tragedia del 16 gennaio 2023, quando il quattordicenne Andrea De Mattei perse la vita durante un'escursione in canoa sul fiume Entella. La prossima udienza è fissata per il 24 febbraio. Nella stessa vicenda, i due medici per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio sono stati prosciolti dalla giudice Angela Maria Nutini. Secondo la gip, i sanitari non erano nelle condizioni di valutare direttamente i parametri vitali del giovane né di comunicare efficacemente con i soccorritori, senza rischiare di ostacolare le operazioni di salvataggio.