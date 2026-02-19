Morto in auto indagini in corso | arriva la Scientifica

Francesco Palmiero è stato trovato senza vita nella sua auto parcheggiata in via Borsellino a Macerata Campania. La causa del decesso sembra essere un problema di salute, ma le indagini della Scientifica sono ancora in corso per chiarire le circostanze. Sul posto sono stati raccolti elementi e tracce che potrebbero aiutare a ricostruire meglio quanto accaduto. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona, che si chiedono cosa sia realmente successo a Palmiero. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sul caso.

Inizialmente si era ipotizzato un decesso per cause naturali ma qualche elemento non torna agli investigatori: sentiti amici e conoscenti. L'ipotesi dell'incidente sul lavoro Si chiamava Francesco Palmiero l'uomo rinvenuto senza vita nell'auto parcheggiata in via Borsellino a Macerata Campania. Il 65enne era residente nella vicina Portico di Caserta. Le indagini per appurare le cause del decesso sono ancora in corso. In un primo momento si era ipotizzato che l'uomo fosse stato vittima di un malore ma successivamente gli investigatori hanno iniziato a sospettare che ci potesse essere anche altro.