Morto il giorno dopo l’incidente Addio a Mario Gazzani Per anni fu barista a Ghibullo

Mario Gazzani, 73 anni, è morto ieri, un giorno dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto martedì pomeriggio a San Pietro in Vincoli. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, causando ferite gravi. Gazzani, noto come ex barista di Ghibullo, si trovava in macchina quando l’incidente è avvenuto. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. La sua morte ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti. La famiglia si prepara a ricordarlo in una cerimonia privata.

Si è spento ieri, dopo un giorno di agonia in ospedale, Mario Gazzani, 73 anni, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto martedì poco dopo le 14 nella zona di San Pietro in Vincoli. L’uomo stava percorrendo via Valle Rustica in direzione di via Formella inferiore quando, secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. L’auto era uscita di strada finendo nel fosso nei pressi dell’incrocio con via Formella inferiore, in un tratto di piena campagna. L’impatto è apparso subito serio. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, i Vigili del fuoco, la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri della compagnia di Cervia per i rilievi e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto il giorno dopo l’incidente. Addio a Mario Gazzani. Per anni fu barista a Ghibullo Addio a Michele Malenotti, morto a 42 anni in un incidente in Vespa, nel 2012 lanciò il brand d'abbigliamento Matchless dopo la vendita di Belstaff a LabeluxMichele Malenotti, fondatore di Matchless, è stato un imprenditore che ha contribuito a rendere iconico il giubbotto da motociclista nel panorama del made in Italy. Leggi anche: Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina: il cane di Lyndsey Vonn morto il giorno dopo l'incidente; Morto il giorno dopo l’incidente. Addio a Mario Gazzani. Per anni fu barista a Ghibullo; Morto dopo 6 giorni di coma Erik Pettavino, il finanziere rimasto travolto da una slavina a Madesimo; Milano Cortina: il cane di Lyndsey Vonn morto il giorno dopo l’incidente. Milano Cortina: il cane di Lyndsey Vonn morto il giorno dopo l'incidenteIl cane di Lindsey Vonn, Leo, è morto a 13 anni il 9 febbraio, il giorno dopo che la fuoriclasse americana si è infortunata sull'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, sciando in discesa libera. ansa.it Morto Jan Steenberg, il giorno prima aveva compiuto 121 anni: Fatale un attacco d’asmaJan Steenberg è morto per un attacco d’asma dopo aver festeggiato il suo 121esimo compleanno. Il centenario sudafricano sosteneva di essere l’uomo più anziano del mondo. Nato il 31 dicembre 1904, non ... fanpage.it