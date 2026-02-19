Morte Quentin | 7 in carcere L’assistente del deputato LFI indagato per istigazione

La procura di Lione ha aperto un’indagine sull’omicidio di Quentin Deranque, il giovane attivista nazionalista di 23 anni deceduto dopo un pestaggio nel cuore della città. Sei persone sono già in carcere, mentre un assistente di un deputato di La France Insoumise (LFI) è stato ascoltato come indagato per istigazione alla violenza. La polizia ha sequestrato diverse prove e sta cercando di chiarire i motivi dell’aggressione. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla violenza politica in Francia.

La procura di Lione ha avviato un’ inchiesta per omicidio volontario in relazione alla morte di Quentin Deranque, il ventitreenne attivista nazionalista morto in ospedale dopo un pestaggio avvenuto nei giorni scorsi nel centro della città. Undici persone erano state fermate tra martedì e mercoledì: per sette di loro il fermo è stato trasformato in detenzione provvisoria, mentre altre quattro sono state rilasciate. A renderlo noto è stato il procuratore di Lione Thierry Dran nel corso di una conferenza stampa. I sette indagati, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono stati presentati davanti al giudice istruttore con la richiesta di incriminazione per omicidio volontario e di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

