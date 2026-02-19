Danilo Ghirardini, il ciclista di 76 anni di Ventoso di Scandiano, è morto dopo una caduta in bicicletta avvenuta martedì mattina in via Faggiano a Rondinara. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo durante una passeggiata sportiva. Gli amici della comunità di Campioli si riuniranno domani mattina per i funerali, portando fiori e ricordi di un uomo appassionato di ciclismo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva bene.

Si svolgeranno domani mattina i funerali del 76enne Danilo Ghirardini, il ciclista di Ventoso di Scandiano tragicamente deceduto martedì mattina dopo essere caduto dalla sua bicicletta da corsa in via Faggiano a Rondinara. Il pensionato, verso le 9, ha investito una gallina che ha attraversato la strada. L’uomo ha perso il controllo della bici ed è caduto dopo che la gallina sarebbe finita sulla sua bicicletta. Nella zona si trova un pollaio. Ghirardini ha battuto la testa contro un muretto. Inutili purtroppo i soccorsi intervenuti rapidamente con l’ambulanza, il personale dell’automedica ed elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte Ghirardini, domani i funerali. Gli amici della Campioli a salutarlo

