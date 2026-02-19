Selmi Faiez, 38enne tunisino, è stato portato davanti al tribunale di Bologna con l’accusa di aver provocato la morte di Tania Bellinetti, sua ex compagna. La donna è caduta dal balcone del suo appartamento in via Tolstoj, in zona Barca, l’8 aprile dell’anno scorso. Il pubblico ministero Marco Forte ha chiesto il rinvio a giudizio, evidenziando sospetti di coinvolgimento diretto. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, che chiedono chiarezza sui fatti accaduti. Il processo inizierà nelle prossime settimane.

Il pm di Bologna, Marco Forte, ha chiesto il rinvio a giudizio per il 38enne tunisino Selmi Faiez, ex compagno della 47enne Tania Bellinetti, morta l’8 aprile dell’anno scorso dopo essere caduta dal balcone al terzo piano della palazzina in cui abitava in via Tolstoj, in zona Barca. Per la morte della donna il 38enne, difeso dall’avvocato Roberto D’Errico (i familiari di Bellinetti sono invece assistiti dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi), è accusato di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti in famiglia, dopo che inizialmente era stato indagato per istigazione al suicidio, e l’udienza preliminare è stata fissata per le 11 del 19 marzo davanti al gup Roberta Malavasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte alla Barca: "Faiez a processo"

Morte alla clinica estetica: un medico patteggia, l'altro va a processoSi aprono i procedimenti giudiziari legati alla morte di Helen Comin, deceduta nel settembre 2024 dopo un intervento di chirurgia estetica presso la clinica DiViClinic di Castelfranco Veneto.

Tabaccaia aggredita alla Barca. Arrestati i giovani rapinatoriDue giovani bolognesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato una tabaccheria nella zona Barca, aggredendo la titolare e sottraendo il denaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.