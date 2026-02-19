Morì per un crollo in Galleria Umberto | la famiglia scrive alla premier Meloni

Giuseppe Russo è morto a causa di un crollo nella Galleria Umberto, che ha provocato il cedimento di una parte del soffitto. La famiglia dell’uomo ha scritto alla premier Meloni, chiedendo risposte concrete e un risarcimento. I familiari vogliono che venga riconosciuto il danno subito e che venga fatta chiarezza sulle responsabilità. La richiesta include anche scuse ufficiali da parte delle autorità coinvolte nel caso. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sicurezza di questa importante arteria cittadina.

"Il rispetto della sentenza, il risarcimento dovuto e, soprattutto, un atto ufficiale di scuse da parte delle istituzioni coinvolte. Non per vendetta, ma per dignità". È l'appello che la famiglia di Salvatore Giordano, ucciso nel 2014 da un pesante frammento ornamentale staccatosi dalla Galleria Umberto I di Napoli, rivolge, attraverso il suo legale, l' avvocato Sergio Pisani, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni attraverso una accorata missiva inviata oggi. Qualche giorno fa la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne nei confronti di coloro che sono risultati coinvolti nella triste vicenda dello studente, ferito gravemente e poi deceduto in ospedale mentre stava passeggiando con alcuni amici su via Toledo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, 14enne morto per crollo in Galleria Umberto I: le tre condanne diventano definitiveSalvatore Giordano, un ragazzo di 14 anni, ha perso la vita a causa del crollo di calcinacci nella Galleria Umberto I di Napoli, e le tre condanne nel suo processo sono ora definitive.

