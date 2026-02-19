montevarchi sospesa la decisione sul punto nascita

Il Ministero della Salute ha deciso di sospendere temporaneamente la decisione sul punto nascita di Montevarchi, dopo aver richiesto ulteriori documenti sui tempi di percorrenza delle ambulanze. La scelta arriva in seguito a una verifica delle condizioni di sicurezza e delle distanze dalle strutture più vicine. Questa sospensione interviene mentre si attende un approfondimento sulle reali possibilità di garantire un’assistenza tempestiva in caso di emergenza. La decisione del Ministero potrebbe influenzare i piani futuri dell’ospedale locale.

Punto nascita di Montevarchi, il Ministero congela la decisione: chiesta nuova documentazione sui tempi di percorrenza Il Ministero della Salute sospende ogni valutazione sul punto nascita di Montevarchi e apre a un approfondimento istruttorio. Nessuna nuova deroga è stata concessa per ora, ma la decisione finale resta congelata in attesa di ulteriori documenti richiesti alla Regione Toscana. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo la risposta del ministro Orazio Schillaci. “La lettera ci dà un po’ di respiro”, ha dichiarato Giani ai giornalisti. Il Ministero ha però escluso la possibilità di rivedere al ribasso la soglia minima dei parti annui – attualmente fissata a 500 per i punti nascita di primo livello e 1. 🔗 Leggi su Lortica.it

Toscana: punto nascita di Montevarchi, un dossier per evitare la chiusuraIl punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, a Montevarchi, rischia di chiudere.

