Mondiali femminili Chiara Beccari convocata da Soncin

Chiara Beccari è stata convocata dal tecnico Soncin per i Mondiali femminili, che si terranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. La chiamata arriva dopo le ottime prestazioni in campionato, dove ha segnato diversi gol decisive. La giovane attaccante, 22 anni, si prepara a rappresentare l’Italia in una competizione che coinvolgerà le migliori squadre del mondo. La sua partecipazione rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre la nazionale si avvicina alle qualificazioni ufficiali. La prima partita di qualificazione è prevista a marzo.

Al via il cammino di qualificazione della nazionale femminile alla decima edizione del Mondiale, che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. E tra loro c'è anche la sammarinese Chiara Beccari. Le azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: martedì 3 marzo il debutto con la Svezia allo stadio Granillo di Reggio Calabria e sabato 7 marzo il match con la Danimarca in programma al Menti di Vicenza. Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale – evitando le insidie del doppio spareggio – bisognerà chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto.