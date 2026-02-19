Moltiplicare i Cpr non è la soluzione si torni all’accoglienza diffusa
La proposta di aumentare i centri di permanenza per i richiedenti asilo innesca polemiche tra Regione e Comune. La questione nasce dalla paura di un aumento della criminalità, ma molti chiedono di puntare su un sistema di accoglienza diffusa. Un esempio concreto è il disagio mostrato da alcune comunità locali, che si sentono trascurate. Invece di ampliare i Cpr, alcuni esperti suggeriscono di investire in progetti di integrazione e supporto sul territorio. Ora, si aspetta una risposta condivisa tra le istituzioni.
De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd. Schlein da Roma osserva Basta dividersi sulla sicurezza. Meglio fermarsi a ragionare e trovare un accordo. Regione e comune prima di tutto. E poi sfidare il governo a trovare i punti di un patto per la sicurezza condiviso. Perché questo scontro continuo (di cui ritengo responsabili prima di tutto gli esponenti della destra bolognese) allontana i cittadini e accresce la sfiducia nella nostra democrazia: cosa che ritengo il principale problema da affrontare. Con questi numeri di elettori che si astengono occorre una risposta concreta e forte e praticabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Cpr, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida” | VIDEOQuesta mattina il cardinale Zuppi ha aperto il dibattito sulla riapertura dei Centri di permanenza per il rimpatrio in Emilia-Romagna.
Cpr in Emilia-Romagna, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida”Questa mattina, il cardinale Zuppi ha ribadito che il vero obiettivo è trovare un equilibrio tra accoglienza e sicurezza nei Centri di permanenza per il rimpatrio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Moltiplicare i Cpr non è la soluzione, si torni all’accoglienza diffusa.
Moltiplicare i Cpr non è la soluzione, si torni all'accoglienza diffusaBasta dividersi sulla sicurezza. Meglio fermarsi a ragionare e trovare un accordo. Regione e comune prima di tutto. E poi sfidare il governo a trovare i punti di un patto per la sicurezza condiviso. ilfoglio.it
Cpr a Bologna, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: I centri non funzionanoLa prospettiva di un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a Bologna riaccende il confronto tra Governo e amministrazioni locali. E quello tra il ... ilfattoquotidiano.it
"Per i genitori più importanti i voti che la preparazione”, dichiara una preside. La situazione si presta a una doppia lettura. La soluzione prospettata dalla preside. [Leggi](https://maestroscialpi.altervista.org/per-i-genitori-piu-importanti-i-voti-che-la-preparazione facebook