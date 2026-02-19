Moltiplicare i Cpr non è la soluzione si torni all’accoglienza diffusa

La proposta di aumentare i centri di permanenza per i richiedenti asilo innesca polemiche tra Regione e Comune. La questione nasce dalla paura di un aumento della criminalità, ma molti chiedono di puntare su un sistema di accoglienza diffusa. Un esempio concreto è il disagio mostrato da alcune comunità locali, che si sentono trascurate. Invece di ampliare i Cpr, alcuni esperti suggeriscono di investire in progetti di integrazione e supporto sul territorio. Ora, si aspetta una risposta condivisa tra le istituzioni.

De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd. Schlein da Roma osserva Basta dividersi sulla sicurezza. Meglio fermarsi a ragionare e trovare un accordo. Regione e comune prima di tutto. E poi sfidare il governo a trovare i punti di un patto per la sicurezza condiviso. Perché questo scontro continuo (di cui ritengo responsabili prima di tutto gli esponenti della destra bolognese) allontana i cittadini e accresce la sfiducia nella nostra democrazia: cosa che ritengo il principale problema da affrontare. Con questi numeri di elettori che si astengono occorre una risposta concreta e forte e praticabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cpr, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida” | VIDEOQuesta mattina il cardinale Zuppi ha aperto il dibattito sulla riapertura dei Centri di permanenza per il rimpatrio in Emilia-Romagna.

