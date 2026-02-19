Modi accoglie Macron nella terza via indiana Tra Rafale e intelligenza artificiale

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato Modi in India, innescando una nuova fase nelle relazioni tra i due paesi. La causa principale è il mutamento del quadro internazionale, che spinge Parigi e Nuova Delhi a rafforzare la cooperazione. Macron ha annunciato l’intenzione di seguire una “terza via” tra alleanze tradizionali, puntando su accordi militari come quelli con i caccia Rafale e investimenti nell’intelligenza artificiale. La visita si svolge mentre entrambi cercano di consolidare il loro ruolo nel nuovo ordine globale.

La “notevole accelerazione” dei legami con l’India è la conseguenza del “cambiamento dell’ordine internazionale”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver incontrato il primo ministro Narendra Modi a Mumbai, in una visita di tre giorni nello stato indiano su tecnologia e difesa: entrambi i paesi non vogliono “essere sottoposti ad alcuna forma di egemonia” o al “conflitto di pochi”. L’accoglienza indiana martedì per le strade della capitale economica è stata caratterizzata da grandi manifesti del presidente francese, Modi ha definito il rapporto fra Nuova Delhi e Parigi “una partnership per la stabilità globale” senza confini che può “raggiungere le profondità degli oceani fino alle montagne più alte”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

