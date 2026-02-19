Modestas Kancleris | le ultime condizioni dopo l' infortunio

Modestas Kancleris ha lasciato il campo zoppicando durante il quarto quarto di una partita tra ELAchem Vigevano e Fiorenzuola Bees. L'infortunio si è verificato subito dopo aver subito un contrasto sotto il canestro, causando dolore evidente al giocatore. I medici sono intervenuti immediatamente per valutare le sue condizioni, che sembrano più serie del previsto. Kancleris è stato accompagnato negli spogliatoi, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. La squadra spera in un recupero rapido e senza complicazioni.

Durante il match di campionato tra ELAchem Vigevano e Fiorenzuola Bees, Modestas Kancleris è uscito dal campo zoppicando all'inizio del quarto periodo. Per definire l'entità dell'infortunio, l'atleta è stato sottoposto a ecografia presso l'Istituto Clinico San Siro Milano, che ha indicato una distrazione di basso grado del retinacolo dei flessori con distensione della guaina del tibiale posteriore. Il giocatore salterà il prossimo impegno di campionato in programma domenica 22 febbraio contro la Foppiani Fulgor Fidenza. Ha avviato immediatamente il percorso riabilitativo con lo staff fisioterapico e verrà rivalutato entro circa dieci giorni.