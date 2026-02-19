Modena rivive Wolf-Ferrari | ‘I quattro rusteghi’ sul palco dopo un secolo tra musica carnevale e giovani talenti

A causa della lunga assenza, Modena riscopre la commedia musicale di Wolf-Ferrari con la messa in scena di “I quattro rusteghi”. Lo spettacolo, rappresentato dopo oltre cent’anni, coinvolge giovani artisti e appassiona il pubblico locale. L’evento si svolge nel cuore della città, durante il carnevale, attirando molte famiglie e appassionati di musica. Le prove hanno visto la partecipazione di studenti delle scuole musicali, che si sono preparati con passione. La rappresentazione segna una rinascita culturale per Modena, pronta a riscoprire il proprio patrimonio artistico.

Un Secolo di Rinascite: 'I Quattro Rusteghi' Tornano a Modena, Tra Musica, Carnevale e Borse di Studio. Cento anni dopo il suo debutto nel fermento del Carnevale modenese, la commedia 'I quattro rusteghi' di Ermanno Wolf-Ferrari rivive sul palcoscenico del teatro Comunale Pavarotti-Freni. Lo spettacolo, in programma domani sera e domenica pomeriggio, è interpretato dagli allievi del corso di alto perfezionamento lirico del teatro, in un omaggio a un compositore che, curiosamente, trovò maggiore riconoscimento in Germania che in Italia. L'evento celebra il talento emergente e riscopre un'opera che, pur ispirata a Carlo Goldoni, ha saputo conquistare un suo spazio distintivo nella storia della musica.