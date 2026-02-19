Mo | Provenzano ' governo metta fine a umiliazione Club of peace di Trump'

Provenzano critica il governo per aver permesso a Trump di controllare il “Club of Peace”, un'organizzazione privata di cui lui è il massimo responsabile. La causa di questa preoccupazione risiede nel fatto che l'ex presidente degli Stati Uniti chiede ora di sorvegliare le attività delle Nazioni Unite, minando così la sovranità internazionale. Provenzano invita il governo a fermare questa umiliazione e a ripristinare il rispetto delle istituzioni globali. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra poteri privati e diplomatici. La questione rimane aperta e suscita molte domande.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Trump ora pretende che il suo "club of peace", un'organizzazione privata di cui è padrone assoluto, addirittura "vigili" sull'operato delle Nazioni Unite. Una vergogna che avviene con il plauso di Orban e la silenziosa complicità del governo italiano". Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. "Il nostro ruolo, insomma, sarebbe quello di "osservare" chi dovrebbe "vigilare" sul mondo. E magari applaudire. Meloni e Tajani mettano fine a questa umiliazione, essere spettatori di un attacco pericoloso ai principi dell'ordine globale. E riportino l'Italia dove deve stare, con i grandi Paesi europei, fedele alla Costituzione italiana e non alla dottrina Trump", aggiunge Provenzano.