Misano Adriatico | Dhune multato allerta sicurezza dopo la tragedia svizzera e controlli su locali notturni

A Misano Adriatico, il locale Dhune è stato multato dopo un blitz contro feste non autorizzate. La decisione arriva in seguito alla tragedia di Crans-Montana, che ha portato a un aumento dei controlli nelle zone di svago notturno. Le autorità hanno verificato la conformità delle attività e hanno sanzionato chi organizza eventi senza autorizzazione. La polizia ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei giovani e prevenire incidenti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Blitz contro i balli proibiti, multato il Dhune di Misano: l'ombra della tragedia di Crans-Montana si allunga sulla Riviera Romagnola. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) hanno sanzionato il locale Dhune di Misano Adriatico per sovraffollamento e irregolarità legate alla pubblica sicurezza. L'intervento si inserisce in un contesto di massima allerta a livello nazionale, in seguito al tragico incendio avvenuto in Svizzera, a Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 persone. L'azione dei Nas si è concentrata sabato sera presso il Dhune, un locale noto della movida di Misano Adriatico. Dopo Crans-Montana, blitz contro i balli proibiti. Multato il Dhune di Misano: Locale sovraffollato. Sabato il blitz dei carabinieri Nas: balli non autorizzati e troppa gente all'interno. Oggi l'incontro sulla sicurezza tra i gestori delle attività e le istituzioni.