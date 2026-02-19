’Miriam Maria’ sabato al teatro di Gambettola

Sabato sera al teatro di Gambettola, lo spettacolo “Miriam Maria” prende vita grazie alla celebrazione dei 200 anni della Stamperia Pascucci. La rappresentazione, tratta dal libro di Erri De Luca “In nome della madre”, si svolge alle 21 con ingresso gratuito. La pièce mette in scena storie di donne e tradizioni locali, coinvolgendo il pubblico con un’interpretazione intensa e appassionata. La serata si inserisce nei festeggiamenti che animano la città, offrendo un momento di cultura e spettacolo per tutti i cittadini.

Proseguono senza sosta i festeggiamenti in occasione dei 200 anni della Stamperia Pascucci di Gambettola, e come regalo alla cittadinanza sabato alle 21, ad ingresso gratuito, andrà in scena al teatro comunale di Gambettola lo spettacolo " Miriam Maria ", tratto da "In nome della madre" di Erri De Luca. Un recital poetico-musicale che racconta la storia di Maria, madre di Gesù, con delicatezza e intensità, mettendo in luce il coraggio e l'umanità di una giovane donna di fronte a un destino straordinario. Ad introdurre la serata la giornalista Elide Giordani, con la sua lunga esperienza nel giornalismo culturale, che ripercorrerà la storia della Stamperia Pascucci, tra tradizione, costume e innovazione, celebrando le generazioni che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo.