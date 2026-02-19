Mint mobile telefono e un anno di dati illimitati a soli 200 dollari

Mint Mobile ha annunciato un'offerta speciale: un telefono di fascia media più un anno di dati illimitati a soli 200 dollari. La promozione include un dispositivo funzionante e senza limiti di traffico, pensata per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità. L’iniziativa mira a conquistare clienti che desiderano risparmiare sui costi mensili, offrendo un pacchetto completo a un prezzo molto competitivo. La proposta si rivolge sia a chi cambia operatore sia a chi usa poco il telefono. La promozione è valida fino a esaurimento scorte.

si presenta un abbinamento tra un dispositivo di fascia media e un anno di servizi mobili a condizioni molto competitive. l' offerta unisce il galaxy a17 con mint mobile, offrendo un telefono nuovo insieme a una copertura annuale a un costo complessivo di 200 dollari. galaxy a17 + mint mobile: offerta da 200 dollari per un anno di servizio e smartphone nuovo. l'opzione consente di ottenere il galaxy a17 a soli 20$, con un anno di Mint Mobile incluso per 180$ (circa 15$ al mese ). sommando telefono e servizio, si arriva a un totale di 200$ per un pacchetto completo. questa combinazione rappresenta una proposta particolarmente appetibile per chi cerca una soluzione pronta all'uso senza compromessi iniziali elevati.