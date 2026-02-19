Minaccia i familiari con un coltello scatta l’allontanamento I carabinieri | Trovate il coraggio per denunciare

Un uomo ha minacciato i familiari con un coltello, portando all’intervento dei Carabinieri e al suo allontanamento. L’episodio si è verificato ieri sera in una zona residenziale di Clusone, dove la presenza di un coltello ha suscitato paura tra i vicini. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a mettere in sicurezza la famiglia. I Carabinieri invitano chi vive situazioni simili a trovare il coraggio di denunciare, per proteggersi e tutelare chi sta intorno a loro.

I Carabinieri della Compagnia di Clusone stanno intensificando le attività di contrasto ai reati contro le fasce deboli, operando sotto il costante coordinamento della Procura di Bergamo. L’azione sinergica tra l’Arma e l’Autorità Giudiziaria ha consentito di intervenire con tempestività nei casi più delicati, garantendo la messa in sicurezza delle vittime attraverso procedure accelerate e con il supporto della rete territoriale antiviolenza. Nel corso di questo periodo si sono registrati interventi di particolare complessità, che hanno richiesto l’adozione di provvedimenti urgenti. L’11 gennaio, a Gandino, i militari hanno disposto l’immediato trasferimento in una struttura protetta di un minore del 2011, vittima di percosse, assicurandogli tutela e assistenza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

