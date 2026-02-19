Minaccia di morte la moglie e il suocero
Un uomo di 61 anni ha minacciato di uccidere la moglie e il suocero, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. La causa sono stati i maltrattamenti che l’uomo infliggeva alla moglie, anche davanti alla figlia minore. Quando il suocero è intervenuto per difendere la famiglia, il 61enne ha reagito con minacce di morte. Le autorità hanno deciso di applicare il braccialetto elettronico o il divieto di dimora a Stra, per impedire ulteriori episodi violenti. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.
Braccialetto elettronico o divieto ddi dimora per un 61enne che ha minacciato di morte anche il padre della moglie, dopo aver usato violenza contro la donna e si è scagliato perfino contro i carabinieri Braccialetto elettronico o divieto di dimora a Stra per un 61enne violento, che ha minacciato di morte anche il suocero intervenuto per difendere la figlia dai maltrattamenti del marito, che ormai avvenivano pure in presenza della figlia minore. La misura del giudice è arrivata dopo le indagini dei carabinieri e la denuncia querela sporta dalla moglie a dicembre. Una situazione che andava avanti da agosto scorso, con comportamenti minacciosi e aggressivi da parte del marito che avrebbe anche offeso la donna umiliandola con epiteti ingiuriosi e controllandone gli spostamenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
