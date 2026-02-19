Milleproroghe | Bonafé ' ostaggi delle scaramucce della maggioranza decreto debole'

Il deputato Bonafé denuncia che il Milleproroghe è stato approvato senza un'adeguata discussione, a causa delle continue scaramucce tra i membri della maggioranza. La causa principale, secondo lui, è la mancanza di concertazione e di decisioni condivise, che hanno impedito di approfondire i contenuti. Le Commissioni si sono riunite più volte senza arrivare a decisioni significative, lasciando il decreto incompleto e senza emendamenti importanti. La situazione si trascina da settimane, creando incertezza tra gli addetti ai lavori.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Come volevasi dimostrare, dopo giorni in cui le Commissioni si sono riunite senza riuscire ad andare oltre il voto di pochi emendamenti, oggi il Milleproroghe è stato chiuso senza nemmeno la possibilità di completare l'esame e votare nel merito". Lo dice Simona Bonafè, vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera e capogruppo in Commissione Affari costituzionali. "Siamo rimasti ostaggi per giorni delle scaramucce interne alla maggioranza e delle tensioni continue tra i partiti e il Governo. Un caos politico che ha paralizzato i lavori parlamentari e mortificato il ruolo delle Commissioni -aggiunge l'esponente del Pd-.