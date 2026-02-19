milano cortina vittozzi e ghiotto portabandiera alla chiusura

Vittozzi e Ghiotto hanno ricevuto il ruolo di portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, prevista all’Arena di Verona. La decisione deriva dalle loro performance sportive e dal loro esempio di dedizione. Entrambi si sono distinti nelle discipline di biathlon e motonautica, portando a casa medaglie importanti. La scelta ha suscitato entusiasmo tra gli atleti italiani, che vedono in loro simboli di impegno e passione. La cerimonia si avvicina e l’Italia prepara la sua ultima esibizione olimpica.

Sono loro gli atleti scelti come portabandiera per l’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi che si terrà all’Arena di Verona Sarà una coppia simbolo dello sport azzurro a guidare il Tricolore nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A sfilare domenica 22 febbraio sul palcoscenico dell’Arena di Verona saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due tra i grandi protagonisti dell’edizione che ha riscritto la storia dello sport italiano. Per Lisa Vittozzi si tratta dell’ennesimo riconoscimento di un’Olimpiade straordinaria. La biathleta friulana ha conquistato il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, imponendosi nell’inseguimento, a cui ha aggiunto l’argento nella staffetta mista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

