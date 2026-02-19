Milano-Cortina Sighel fatto cadere | scappa e diserta la finalina Esplode lo scandalo giudici

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Pietro Sighel è stato coinvolto in un episodio controverso. Durante la finale di short track, il pattinatore italiano è stato fatto cadere da un avversario, causando la sua uscita di scena. Invece di affrontare la ripetizione, Sighel ha deciso di scappare e disertare la gara di consolazione. La vicenda ha scatenato polemiche, con molti che chiedono chiarimenti sui giudici e sul loro ruolo in questa decisione. La situazione rimane aperta e ancora tutta da chiarire.

Ora si apre ufficialmente un caso Pietro Sighel alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E per la prima volta in questi giochi, sul banco degli imputati di finiscono i giudici. L'azzurro dello short track è stato ancora una volta protagonista di una caduta fatale nella semifinale dei 500 metri. Il pattinatore trentino, eliminato in semifinale per un contatto di cui l'arbitro l'ha ritenuto corresponsabile, non concedendogli l'avanzamento, prima ha lasciato il bordo della pista visibilmente scocciato, prima ancora che la decisione fosse definitiva. E poi, clamorosamente, ha deciso di disertare la "Finalina" B che doveva stabilire la classifica dal sesto al decimo posto.