Milano Cortina | short track staffetta 3000 metri donne | Italia d’argento

L’Italia ha ottenuto l’argento nello short track staffetta 3000 metri donne a Milano Cortina 2026, a causa di un errore durante l’ultima tornata. Le atlete italiane hanno dato il massimo, ma una sbavatura ha impedito loro di conquistare l’oro. La gara si è conclusa con un risultato emozionante, lasciando il pubblico senza fiato. La squadra azzurra si è comunque dimostrata molto competitiva, portando a casa un risultato che fa sognare. La medaglia d’argento rappresenta un grande passo avanti per lo sport italiano.

Argento da Brivido: Lo Short Track Italiano Sfiora l'Oro a Milano Cortina 2026. Milano, 18 febbraio 2026 – Un'emozione a metà, un argento che sa di oro sfuggito. La staffetta femminile 3000 metri di short track ha regalato all'Italia una medaglia preziosa ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, fermando il cronometro a 4:04.15. La vittoria di tappa, però, è stata conquistata dalla Corea del Sud con un margine ridottissimo: soli due secondi hanno separato le due squadre sul traguardo. Una Gara al Cardiopalma. La finale si è corsa oggi sulla pista di Milano, offrendo uno spettacolo di grande intensità e suspense.