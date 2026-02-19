Milano Cortina oggi Italia sogna nuove medaglie – Diretta

Milano Cortina 2026 ha visto oggi il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi, causando grande entusiasmo tra gli atleti italiani. La disciplina, mai presente prima in questa cornice olimpica, si è disputata sulla neve fresca delle Alpi con condizioni climatiche favorevoli. Quattordici atleti italiani hanno partecipato alla gara, sperando di portare a casa medaglie storiche. Il pubblico ha assistito con entusiasmo alla prima sfida di questa nuova disciplina, che promette di diventare un punto fermo delle prossime Olimpiadi.

(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l'Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c'è Lara Naki Gutmann. L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata dalla staffetta femminile nello short track, davanti alla premier Giorgia Meloni, protagonista di un vero e proprio show al Forum di Assago.