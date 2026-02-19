Milano Cortina Meloni | Sono molto emozionata per record di Arianna Fontana mi dà grande carica – Il video

La prima giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina ha visto il record storico di Arianna Fontana, che ha conquistato la medaglia numero undici. La presidente Meloni ha commentato l’evento, spiegando che l’emozione nasce dalla fatica e dalla determinazione delle atlete italiane. Nonostante una giornata complicata, Meloni si è detta felice di aver assistito alla vittoria e di condividere questa gioia con il paese. La protagonista di questa impresa ha ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente alla cerimonia di apertura.

(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2026 "Sono emozionata per questa serata, sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo nonostante una giornata molto complessa e sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna, quindi di un'italiana. Quindi mi ha dato una grande carica" così la premier Meloni ad Assago per assitere alla gara Short Track.